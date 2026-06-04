Расходы бюджета ХМАО выросли на 16 млрд руб. в 2025 году

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) выросли на 16 млрд руб., следует из информации, представленной замгубернатора региона Веры Дюдиной на заседании окружной думы. Доходы бюджета увеличились на 4,3 млрд руб., дефицит бюджета, таким образом, вырос на 11 млрд руб. и составил 71 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для восполнения дефицита бюджета правительство использовало бюджетные кредиты, выпустило облигации на 10 млрд руб. и воспользовалось займами коммерческих организаций на общую сумму 37 млрд руб. Госпожа Дюдина пояснила, что сейчас правительство ведет работу по тому, чтобы продлить срок федерального кредита.

Доходы бюджета оказались на уровне 404,6 млрд руб., расходы — 476,2 млрд руб. Наибольший объем доходов впервые обеспечил налог на имущество, он был собран в размере 112 млрд руб.

Большая часть расходов (67%) пришлась на социальную сферу, к 2024 году затраты выросли на 29 млрд руб. «Увеличение расходов связано с опережающим темпом строительства моста через Обь в Сургуте, а также начало программы по переселению аварийного жилья»,— пояснила госпожа Дюдина.

Напомним, в сентябре 2025 года депутаты одобрили сокращение расходов бюджета на 13,7 млрд руб. Расходы должны были составить 480,6 млрд руб. вместо запланированных 494,4 млрд руб. Губернатор региона Руслан Кухарук объяснял решение «макроэкономическими процессами на международной арене», приведшими к сокращению бюджетных поступлений.

Анна Капустина