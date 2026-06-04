Алексей Текслер: «Проекты развития в Челябинской области будут давать эффект десятилетиями»

Губернатор Челябинской области о том, к чему надо готовиться в сложные для экономики времена, стало ли сложнее искать ресурсы, что регион продемонстрирует на Петербургском международном экономическом форуме и правильно ли измерять развитие территории только финансово-экономическими показателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области

— Алексей Леонидович, когда говорят о развитии региона, принято, прежде всего, говорить об экономических показателях. Но только ли экономикой измеряется развитие? Особенно, когда ситуация в ней не самая простая.

— Экономика, безусловно, важна для комплексного развития. Это системообразующий фактор. Но не единственный. Не менее важны культурные, духовно-нравственные основы, ценности, которых мы придерживаемся. Как и образование — фундаментально значимая часть нашей жизни.

Да, в экономике сегодня времена непростые. Причины этого и внешние, и внутренние понятны. Но одно из важнейших свойств экономических процессов — цикличность. И всегда после спада будет рост. Поэтому даже во время кризиса нужно думать и готовиться к будущему росту. В Челябинской области мы стараемся делать именно так. В том числе работаем с нашим бизнесом, с предприятиями. На наших встречах мы много говорим о будущем.

— О чем именно?

— Да о том же образовании. О повышении качества человеческого капитала. Да, сегодня сложнее с инвестициями. Но именно сейчас нужно думать о повышении эффективности, о переходе на новую технологическую базу, о повышении производительности труда. И ключ здесь — образование, это вопрос будущего. И здесь наши инвестиции не снижаются, несмотря на все сложности.

Челябинская область — лидер в России по созданию центров профессионалитета индустриального плана. При этом для создания такого центра нужно выиграть федеральный конкурс, чтобы получить финансирование, и нужно заинтересовать индустриальных партнеров. И вот, несмотря на все сложности, которые есть у предприятий, мы все равно таких партнеров находим и вместе создаем эти центры.

Если говорить о классическом инвестиционном процессе — это понятная экономическая категория. Да, привлечь деньги под проект при нынешних ставках непросто, а порой и неразумно. И спрос сегодня падает. Это уже двойное давление на бизнес. И многие инвестиции, что называется, сдвинулись вправо. А есть значительная часть проектов, в том числе крупных, где инвестиционная фаза как раз успела закончиться.

В итоге по общим объемам инвестиций, видимо, будет определенная коррекция. И по показателю промпроизводства мы немного просели после нескольких лет роста по 10–15% в год. Кстати, валовый региональный продукт Челябинской области за последние пять лет вырос в два раза, свыше 3 трлн руб.

Коррекцию мы воспринимаем спокойно, понимая, что главное — это смотреть в будущее.

Челябинская область — мощнейший промышленный, индустриальный регион. Это наши исторические компетенции, от которых мы никогда не отказывались. Но понятно, что наши металлургические, машиностроительные, приборостроительные предприятия должны быть самыми современными. А модернизация действующих и строительство новых производств основаны на самых современных технологиях, которые дают возможность запуска высокоэффективных рабочих мест, с высокой производительностью труда, а значит, и с высокими зарплатами.

Это правильные инвестиции, которые нужно делать и двигаться вперед, развиваться дальше. У нас, к примеру, крупные металлургические предприятия уходят в машиностроение, чтобы для себя и для рынка производить продукцию следующих переделов. В том числе ту, которую они раньше покупали за границей.

Сегодня в Челябинской области производится около 80% всех промышленных роботов в стране. Можем производить в разы больше, это исключительно вопрос спроса на продукцию. Более того, мы целую экосреду создали с открытием нового факультета в вузе, классов и групп в среднем профессиональном образовании, инвестировав туда значительные ресурсы. Появился центр компетенций по внедрению робототехники. Учим и готовим не только инженеров, которые роботов создают, но и интеграторов, которые могут в любое производство внедрить промышленного робота.

Есть и другие производства, новые для нас, уникальные в масштабе страны, а иногда и мира. Тот же завод современного стекла, который производит в том числе архитектурные стеклопакеты любых форм. Практически ни один сложный проект, например, строительство небоскребов или спортивных арен в России, сегодня не обходится без изделий наших, челябинских мастеров.

Валовый региональный продукт Челябинской области за последние пять лет вырос в два раза, он свыше 3 трлн руб.

— Одним из основных источников ресурсов для развития регионов всегда было привлечение в том или ином виде финансирования из федерального центра различных проектов. Насколько сейчас сложнее добывать эти ресурсы?

— Да, стало сложнее. Но кто ищет, тот всегда найдет. Здесь много очень прикладных моментов, от качества, привлекательности, эффекта от предлагаемых проектов до вопросов внутрирегиональной и межрегиональной кооперации.

Поставить, создать новый крупный завод, производство — это же история даже не на годы — на десятилетия вперед. И когда речь идет о задумках такого рода, воплощение их в жизнь — это не вопрос соответствия текущей, сиюминутной экономической конъюнктуре. Здесь нужно мыслить масштабами поколений.

Как один из примеров в Челябинской области — цинковый завод, который сейчас строится в Верхнем Уфалее на месте бывшего старого «Уфалейникеля», от которого, увы, даже не все стены остались. Я помню, как искал инвесторов. Только через два года нашел того, кто поверил и в потенциал места, и в потенциал города, в людей, которые там живут. Верхний Уфалей будет жить и развиваться во многом за счет того, что там будет новый крупный современный завод.

А еще у нас развивается особая экономическая зона «Южно-Уральская» в Красноармейском округе. Есть уже подписанное соглашение с первыми резидентами, есть перспективные резиденты. Это будут высокотехнологичные, роботизированные производства. Имеются и другие задумки достаточно крупного масштаба. В настоящее время подготовлены и направлены документы в правительство РФ для создания особой экономической зоны в районе Южноуральска, где предусматривается строительство промышленного кластера.

Но мы их будем презентовать тогда, когда придет время.

Даже во время кризисов нужно думать и готовиться к будущему росту. В Челябинской области мы стараемся делать именно так.

— Можно ли измерять развитие территории, региона только экономикой, только промышленностью, только производительностью труда и уровнем технологий?

— Нет, конечно. Не менее важно для развития то, как обновляется инфраструктура. Тот же общественный транспорт, который в Челябинске был полностью обновлен за последние шесть лет — трамваи, автобусы. Работает концессия по троллейбусам с группой «Синара», результатом которой стало появление в Челябинске нового крупного завода по производству городского электрического транспорта.

Особая и по объему ресурсов (это многие десятки миллиардов рублей), и по значимости тема — начавшееся строительство метротрама на базе не достроенного за три десятилетия метро. Проект по многим параметрам уникальный, который выведет транспортную составляющую в городе на новый уровень.

Наконец, социальные объекты, которые важны не меньше для развития городов, округов, территорий.

Важнейший для Челябинска и всей области проект — межуниверситетский кампус. Там также привлечены федеральные ресурсы, его стоимость более 20 млрд руб. Мы фактически строим с нуля новый университет, вкладываемся в образование, в науку высокого уровня.

В следующем году намечена сдача нового хирургического комплекса детской областной клинической больницы. Это не только позволит лечить наших деток на уровне лучших российских и мировых стандартов, но и даст возможность развивать свои профессиональные навыки нашим врачам. Строим и многопрофильную больницу в Магнитогорске. Оба объекта масштабные, с привлечением федеральных средств.

Для детской филармонии построен новый, уникальный репетиционный корпус. Скоро будет открытие. Теперь в нашей детской филармонии есть своя, самая современная репетиционная база и своя филармоническая концертная база — такого, насколько я знаю, нигде в нашей стране больше нет.

Замечу, что частные инвестиции также идут на социальные объекты. Так, в Челябинске не было ни одного универсального зала, площадки для игровых видов спорта, где можно было бы собрать несколько тысяч зрителей. Когда мы говорим о развитии детско-юношеского футбола, возникает вопрос о необходимости строительства манежа.

И понятно, что это объекты весьма капиталоемкие. Хорошо, что у нас есть серьезный социально ответственный бизнес. Уже в завершающей стадии строительство РМК-Арены, которая по праву будет считаться самой современной в стране, и футбольно-легкоатлетического манежа, часть затрат на возведение которого взяла на себя УГМК. Это здорово, эти вложения правильны, потому что в итоге — это возможности для развития города, региона.

И, конечно же, нельзя не упомянуть Магнитогорск, где усилиями металлургического комбината, его владельца Виктора Филипповича Рашникова строится уникальный объект — комплекс «Притяжение» и вся сопутствующая с ним инфраструктура. Несмотря ни на какие проблемы, которые сегодня испытывают наши металлурги, это бесценный вклад в развитие.

А еще за последние годы мы построили в области сотни медицинских и спортивных объектов в городах и округах по всей области. Причем, те же ФОКи — это не просто спортзалы, есть и ледовые арены, и бассейны, и много чего. То же самое касается и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

А еще — десятки новых школ и детских садов за последние годы.

Поставить, создать новый крупный завод, производство — это история даже не на годы — на десятилетия вперед.

— Что важнее — крупные, уникальные объекты в Челябинске и других больших городах или небольшие ФОКи и ФАПы в отдаленных территориях?

— Сам вопрос неверно поставлен. Эти вещи нельзя противопоставлять, они дополняют друг друга. И все это вместе дает эффект развития. Мощный, масштабный, который, уверен, будет длиться десятилетиями. Именно на таких проектах мы сегодня и сосредоточены. Стратегическая задача — жизнь в Челябинской области, возможности для развития, реализации людей должны быть на том же уровне, что в столичных городах.

— Что Челябинская область представит на ПМЭФ? Какие ожидания от форума?

— Традиционно будет свой стенд, на котором в том числе будут представлены наши достижения и предприятия. Будем выглядеть достойно.

Что же до ожиданий, ПМЭФ — прекрасная площадка для встреч, обсуждений, переговоров, финализации ранее достигнутых договоренностей.

Пока не стану говорить точные цифры, какие-то моменты уточняются до последних дней. Но мы ожидаем, что на форуме Челябинская область подпишет с инвесторами соглашения о проектах на сумму около 40 млрд руб.

По итогам предыдущего рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России Челябинская область вошла в пятерку лучших. Наши договоренности с инвесторами, объемы вложений, о которых идет речь, лишний раз свидетельствуют о справедливости такой оценки.

Беседовал Дмитрий Моргулес