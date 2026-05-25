Глава РСПП ожидает ослабления санкций против России в этом году

Запад начнет смягчать антироссийские санкции по мере улучшения геополитической ситуации, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он ожидает ослабления ограничений уже в этом году.

Глава РСПП Александр Шохин

«Многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова»,— сказал глава РСПП в интервью «РИА Новости».

Господин Шохин считает важным «не допустить перманентного состояния напряженности». Он призвал заключить аналог Хельсинских соглашений по признанию новых границ. По его словам, «те границы, которые тогда были зафиксированы, их уже нет в Восточной Европе, нет и Советского Союза».

Также на повестке дня остается вопрос работы ушедших из России компаний. «Безусловно, надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься»,— отметил глава РСПП.

Зарубежные компании начали уходить с российского рынка после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Согласно статистике Kept, на конец 2024 года рынок России покинули 62% иностранных брендов. Осенью президент Владимир Путин говорил, что очень много американских компаний хотят возобновить или начать работу с Россией. По его словам, аналогичное желание есть у европейских компаний.