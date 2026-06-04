«Некая развязка не за горами»

Украинский конфликт находится в тупике на фоне серьезной эскалации — с таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе. Тем временем Владимир Зеленский выразил готовность провести прямые переговоры с Владимиром Путиным без американского посредничества. Президент Украины заявил об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, который прибыл в Киев с обещаниями дальнейшей поддержки союзника. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что украинский конфликт скоро выйдет из тени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Марк Рютте прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Генсек впервые в истории провел заседание Украина—НАТО непосредственно в украинской столице. Основная задача мероприятия — экстренная помощь союзнику в условиях очередного этапа военного обострения или нового повышения ставок — это можно назвать по-разному. Генеральный секретарь подтвердил, что страны альянса зарезервировали около $6 млрд на закупку американского оружия через программу PURL. Главное — ПВО. Рютте заверил Владимира Зеленского, что дефицитные ракеты продолжают поступать, а скоро появятся и новые комплексы Patriot вне зависимости от происходящего на Ближнем Востоке.

Кроме того, высокий гость официально пригласил президента Украины принять участие в саммите НАТО в Анкаре в июле. А до этого, 15–17 июня, то есть уже совсем скоро, анонсировано участие Зеленского во встрече лидеров «Группы семи». Пройдет она на знаменитом французском курорте Эвиан-ле-Бен, на берегу Женевского озера, известном источниками одноименной минеральной воды. Дональд Трамп, несмотря на откровенные, можно даже сказать, конфликты с союзниками, подтвердил свое участие. Вероятно, у партнеров будет прямая возможность как минимум обсудить все острые вопросы, включая судьбу НАТО и, конечно же, Украину.

Кстати говоря, с Зеленским Трамп также обещает встретиться. По крайней мере, это предусмотрено планом. Учитывая характер нынешнего главы Белого дома и ситуацию в мире, возможен любой сценарий. Тем не менее можно предположить, что некая развязка в украинском вопросе не за горами. В этой связи визит Рютте в Киев можно рассматривать как своеобразный разогрев перед большими событиями.

Теперь перенесемся в Санкт-Петербург, где открылся очередной международный экономический форум. Первый, или нулевой, день запомнился рассуждениями о возможности применения Россией ядерного оружия. С высокой долей вероятности Украина и ситуация в мире будут главными темами выступления Владимира Путина в основной день мероприятия — 5 июня. Наверное, нельзя исключать и неких сигналов Западу накануне вышеупомянутых саммитов. Нет смысла пытаться спрогнозировать, о чем скажет президент. Форум, как известно, экономический. Единственное, хотелось бы, чтобы ядерное оружие не стало единственным посылом бывшим партнерам. Между тем Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса, подтвердил, что украинский конфликт зашел в тупик. Тем не менее сейчас налицо серьезная эскалация.

Дмитрий Дризе