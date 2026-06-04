БПЛА ВСУ сбили в Волгоградской области

Минувшей ночью ряд регионов России, включая Волгоградскую область, подвергся атаке украинских беспилотников. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Всего на территории страны уничтожили за ночь 272 дрона. БПЛА зафиксировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областях, Республике Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Точное количество сбитых в Волгоградской области дронов не уточнили.

В ночь на 4 января режим «Опасность БПЛА» вводили в Волгоградской, Астраханской и Пензенской областях. О сбитых беспилотниках в последних двух регионах не сообщали. Также власти не рассказывали о разрушениях или жертвах.

Дарья Васенина