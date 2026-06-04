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Угрозу БПЛА объявлена в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: Сгенерировано ИИ

Фото: Сгенерировано ИИ

Если вы дома, не подходите к окнам. Отключите электричество, газ и воду. Пройдите в помещение без окон и капитальными стенами: санузел или коридор. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, избегайте открытых участков. Зайдите в ближайшее здание, крытый или подземный паркинг, подземный переход. Находитесь в укрытии до отбоя беспилотной опасности.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил об ограничениях работы мобильного интернета. Он напомнил, что в экстренной ситуации нужно звонить по телефону 112. Глава региона просит жителей сохранять спокойствие.

Нина Шевченко