Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Граждан просят занять безопасное место в квартире или доме. Это может быть санузел, коридор и другие помещения без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам. Выключите свет, перекройте газ и воду. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие — здание, крытый или подземный паркинг. Избегайте открытые местности. Оставайтесь в безопасном месте до отмены режима.

Интернет в регионе ограничен. В экстренных случаях звоните по телефону 112. Сохраняйте спокойствие.

Нина Шевченко