Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области
Угрозу атаки беспилотников объявили в Волгоградской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Граждан просят занять безопасное место в квартире или доме. Это может быть санузел, коридор и другие помещения без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам. Выключите свет, перекройте газ и воду. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие — здание, крытый или подземный паркинг. Избегайте открытые местности. Оставайтесь в безопасном месте до отмены режима.
Интернет в регионе ограничен. В экстренных случаях звоните по телефону 112. Сохраняйте спокойствие.