Курганской области спишут 1,9 млрд рублей по бюджетным кредитам

Правительство РФ спишет Курганской области 1,9 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Долги будут аннулированы шести регионам на общую сумму 37,5 млрд руб. Помимо Курганской области, две трети задолженности, сформировавшейся на 1 марта 2024 года, спишут республикам Саха и Татарстан, Хабаровскому краю, Владимирской и Омской областям. Самую большую поддержку получил Татарстан — 23,7 млрд руб.

Объем списания, по данным правительства, соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и прочее. В 2026 году уже 54 субъектам страны была списана задолженность на общую сумму 175 млрд руб.

Виталина Ярховска