Южный Урал поднялся в рейтинге по уровню развития партнерства власти и бизнеса

Челябинская область заняла 21-е место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2025 году. За год Южный Урал поднялся на одну позицию, следует из рейтинга Минэкономразвития РФ.

Область набрала 12,8 балла из 100 возможных. Список составляли на основании трех критериев. За динамику реализации проектов ГЧП в прошлом году регион получил 1,8 балла. Накопленный опыт реализации подобных инициатив до 2025-го дал Южному Уралу 6,3 балла. За состояние нормативно-институциональной среды области начислили 92,1 балла.

Лидерами рейтинга стали Москва (итоговый балл — 97,6), Пермский (29,9) и Хабаровский (25,5) края. Последние места заняли Республика Ингушетия (3,6), Тверская область (3,1) и Калмыкия (3,1).

Виталина Ярховска