В начале лета в Челябинской области наиболее востребованы менеджеры по продажам

В Челябинской области на начало лета менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также рабочие являются наиболее востребованными специалистами. На них приходится по 7% всех предложений на рынке труда в регионе, сообщает hh.ru.

Менеджерам по продажам и по работе с клиентами на данный момент компании готовы платить 90,5 тыс. руб. Жалованье у разнорабочих несколько выше — 110,7 тыс. руб. Востребованными профессиями в июне являются также продавцы-консультанты (доля вакансий — 6%; средняя зарплата — 50,3 тыс. руб.), водители (5%; 130,9 тыс. руб.) и сварщики (4%; 262,4 тыс. руб.).

Виталина Ярховска