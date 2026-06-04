WSJ: Трамп отложит рассмотрение перемирия с Ираном в случае гибели американских военнослужащих

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность прекращения перемирия с Ираном, если атаки Тегерана приведут к гибели американских военнослужащих. Как отмечает The Wall Street Journal, такая позиция президента «озвучивалась в частном порядке», официальные же лица настаивают, что пауза в обмене авиа и ракетными ударами остается в силе, несмотря на новые столкновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon, AP Фото: Alex Brandon, AP

Нежелание президента возобновлять войну предполагает, что он готов терпеть небольшие удары по союзникам, чтобы избежать более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, уточняет WSJ. При этом источники издания заявляют, что новые атаки со стороны Ирана «усилили давление на Трампа и поставили под сомнение долгосрочную жизнеспособность прекращения огня».

Сам Дональд Трамп заверяет, что не спешит завершать соглашение о перемирии. «В этой части мира прекращение огня — это когда вы стреляете в более умеренном режиме»,— говорил он журналистам в Овальном кабинете 3 июня. По словам президента США, «ситуация находится под контролем и мирные переговоры с Ираном продвигаются».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в тот же день заявил, что конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, пока Израиль не прекратит военные действия в Ливане.

Влад Никифоров