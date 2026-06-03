Иран пригрозил ударом по Израилю в случае атаки на Бейрут

Иран не хочет возобновления войны на Ближнем Востоке, однако готов в любой момент ударить по Израилю в случае его атаки на Бейрут, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, конфликт между Ираном и США не будет урегулирован, пока не прекратятся военные действия в Ливане.

«Наша военная промышленность значительно активизировалась. Поэтому мы обладаем возможностью продолжать войну в течение любого времени. Но это не означает, что мы хотим войны»,— сказал господин Аракчи в интервью «Аль-Маядин».

1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу нанести удары по позициям шиитского движения «Хезболла» в Бейруте. Израильская сторона обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня. При ударах израильской армии в Ливане погибли шесть человек. В ответ «Хезболла» атаковала ракетами север Израиля, в том числе окраины прибрежного города Хайфа. Иран пригрозил выйти из переговорного процесса с США из-за ударов Израиля по Ливану.

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