Ленобласть планирует отдых

В рамках ПМЭФ-2026 правительство Ленобласти подписало четыре инвестиционных соглашения на создание в регионе всесезонных курортов и загородных гостиничных комплексов с общим номерным фондом более 3,5 тыс. номеров. Общий объем инвестиций в проекты составляет 53 млрд рублей. Так, СЗ «Строительный трест» (ГК «Трест») планирует построить в Приозерском районе гостинично-оздоровительный комплекс на 913 номеров, а СЗ «Летний город» — туристический квартал в Кузьмолово Всеволожского района на более чем 2,3 тыс. номеров. Эксперты высоко оценивают потенциал обоих районов, но сомневаются в необходимости такого большого номерного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, дефицит средств размещения в Ленобласти, по состоянию на середину 2025 года, составлял 2,5-2,8 тыс. номеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, дефицит средств размещения в Ленобласти, по состоянию на середину 2025 года, составлял 2,5-2,8 тыс. номеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект семейного гостинично-оздоровительного комплекса ГК «Трест» реализуется на территории 44 га в Сосновском сельском поселении Приозерского района Ленобласти. Реализация проекта разделена на три этапа: первый планируется завершить в 2029 году, второй — в 2031 году, третий — в 2036 году. Объем инвестиций в проект — 15 млрд рублей. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» первый заместитель генерального директора ГК «Трест» Анзор Берсиров, первая очередь на 429 номеров будет состоять из классического отеля и апартаментов. В этом году компания планирует получить разрешение на строительство.

Проект был анонсирован еще весной 2023 года. Тогда к разработке концепции комплекса планировалось привлечь «МТЛ-Апарт» и гостиничного оператора Cronwell. Сейчас, по словам господина Берсирова, концепция изменилась и вопрос управления проектом остается открытым. «Курортные отели, где продаются апартаменты юнитами — еще очень "сырой" сегмент рынка. Здесь пока мало успешных реализованных проектов как с точки зрения девелопмента, так и с точки зрения управления операторами. Рынок многособственнических курортных проектов находится еще в процессе формирования, и мы пытаемся собрать этот пазл»,— объясняет девелопер.

ООО «СКСР Туриндустрия» подписало с Ленобластью соглашение по созданию в Приозерском районе на берегу Суходольского озера многофункционального спортивно-рекреационного кластера. На площади 40,4 га появятся жилая и коттеджная застройки, гостиничный комплекс на 220 номеров, апарт-отель на 144 резиденции, спа-комплекс, пляж, спортивная инфраструктура. Инвестор готов вложить в проект 10 млрд рублей. Совладелец компании Сергей Моренков сообщил, что проект будет реализовываться в рамках комплексного развития территории (КРТ). В настоящее время инвестор ведет разработку проекта планировки территории (ППТ), которую он намерен закончить в этом году. В следующем году компания приступит к проектированию, а в целом реализация проекта займет примерно пять лет.

Самым масштабным курортным проектом из заявленных на ПМЭФ-2026 стал многофункциональный туристический кластер площадью 29,2 га в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти. Проект предусматривает гостиничную инфраструктуру с номерным фондом из 2350 мест, а также объекты для отдыха и активного досуга. ООО «СЗ «Летний Город» (входит в ГК «Аксиос») уже построил четыре корпуса из 16.

Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, дефицит средств размещения в Ленобласти, по состоянию на середину 2025 года, составлял 2,5–2,8 тыс. номеров. Неудовлетворенный спрос и потрясающий природный потенциал области, не раскрытый и на 10%, стимулирует девелоперов выходить на этот рынок с новыми проектами, констатирует партнер и амбассадор Vertical Hotels Ольга Шарыгина. По ее мнению, и Приморский, и Всеволожский районы крайне интересны с точки зрения рекреационных возможностей, но Всеволожский ближе к городу и потому может быть более привлекательным для девелоперов.

По оценке госпожи Шарыгиной, в 2025 году цены на курортную недвижимость в Ленобласти выросли на 16%. На текущий момент 2026 года прирост равен только 3%. «В перспективе 5–7 лет средний тариф будет расти на 5–7% в год, но будет необходимо учитывать еще рост конкуренции из-за появления новых крупных проектов»,— рассуждает эксперт.

Инвестиционная девелоперская окупаемость с учетом распродажи номеров в розницу может растянуться на 8–15 лет, продолжает представитель Vertical Hotels, а операционная окупаемость (в зависимости от качества управления и доходности инфраструктуры) — на 10–25 лет. «Меня всегда смущают большие объемы номерного фонда. Возможно, для того чтобы заявленные проекты состоялись, они будут скорректированы в меньшую сторону»,— резюмирует игрок рынка.

Александра Тен