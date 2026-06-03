В Екатеринбурге доля убыточных промышленных организаций увеличилась на 7,9%

Доля убыточных промышленных организаций в Екатеринбурге увеличилась с 14,6% в 2024 году до 22,5% по итогам 2025 года, сказано в докладе директора департамента промышленной и инвестиционной политики мэрии Евгения Копеляна для комиссии гордумы по экономическому развитию о состоянии и динамике промышленного производства в городе, имеющегося в распоряжении «Ъ-Урал». В документе чиновник указал, что рост показателя «свидетельствует о повышении операционной нагрузки на предприятия в условиях роста стоимости кредитных ресурсов и затрат на оплату труда».

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По данным господина Копеляна, в Екатеринбурге производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 311 промышленных организаций. Рост объема отгруженных товаров к уровню 2024 года произошел у крупных и средних организаций по производству напитков (на 3,4%), прочей неметаллической минеральной продукции (11,8%), готовых металлургических изделий, кроме машин и оборудования (16,1%), пищевых продуктов (19,6%), химических веществ и химических продуктов (20,1%), в сферах металлургического производства (5,1%), полиграфической деятельности и копирования носителей информации (8,1%), ремонта и монтажа машин и оборудования (25,1%).

Спад зафиксировали в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 2,1%), резиновых и пластмассовых изделий (3%), мебели (6,8%), электрического оборудования (7,9%), одежды (38,5%) и текстильных изделий (50,8%).

В докладе сказано, что на промышленный комплекс Екатеринбурга влияют сложности с экспертными поставками, перестройка зарубежных логических цепочек, высокая стоимость заемного финансирования, рост регуляторных и тарифных издержек, ограниченность оборотных ресурсов, устойчивый дефицит профильных кадров и опережающий рост фонда оплаты труда. «Тем не менее, промышленное производство Екатеринбурга сохраняет устойчивость и демонстрирует положительную динамику. По итогам 2025 года объем отгрузки предприятий составил 1,2 трлн руб. (+5,9% к уровню 2024 года), обрабатывающих производств — 1 трлн руб. (+6,1%)»,— говорится в документе.

В апреле 2025 года Евгений Копелян рассказал депутатам, что прибыль предприятий обрабатывающей промышленности в 2024 году снизилась на 16,4 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом: с 90,9 млрд до 74,5 млрд руб. «Надо сравнивать с объемами инвестиций в основной капитал, он существенно вырос, надо оценивать в комплексе»,— заверил он тогда депутатов, добавив, что объем инвестиций в основной капитал возрос с 49,1 млрд руб. в 2023 году до 70,1 млрд руб. в 2024-м.

Ранее, в марте, врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас заявил о снижении индекса промышленного производства на Среднем Урале на 4,9% в 2025 году по сравнению с 2024-м. «Индекс промышленного производства для многих субъектов РФ сейчас больная тема, все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, конъюнктуру на рынках, так называемый разворот страны на Восток. Вроде бы цифра кажется снижением, но надо учитывать результаты прошлых лет, и действительно выйти на уровень 100% — это повторять рекордные достижения прошлого и позапрошлого года»,— пояснил господин Дзекунскас, добавив, что если сравнивать с уровнем 2022 года, то ситуация в 2025 году почти на 10% лучше.

Василий Алексеев