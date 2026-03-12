В Свердловской области снизилось промышленное производство по итогам 2025 года

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Свердловской области упал, составив 95,1% к уровню 2024 года, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас. По его словам, снижение наблюдается с июля 2025 года, и значительное влияние на данный показатель оказали именно обрабатывающие производства – в металлургическом комплексе произошло снижение на 12%, в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 8,9%. Также снизился индекс в производстве машин и оборудования – практически на 25%, производство электрического оборудования упало на 12%, полиграфическая деятельность – на 19,6%.

«Индекс промышленного производства для многих субъектов РФ сейчас больная тема, все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, конъюнктуру на рынках, так называемый разворот страны на Восток. Вроде бы цифра кажется снижением, но надо учитывать результаты прошлых лет, и действительно выйти на уровень 100% — это повторять рекордные достижения прошлого и позапрошлого года»,— прокомментировал господин Дзекунскас, добавив, что если сравнивать с уровнем 2022 года, то ситуация в 2025 году почти на 10% лучше.

На металлургии отразилось санкционное давление. «Закрытие и даже полная потеря некоторых рынков сказывается на объемах отгруженной продукции. А учитывая, что наши обрабатывающие производства, металлургия составляют практически 40% валовой добавленной стоимости промышленного производства, то индекс 95,1% — это еще вполне себе хороший показатель»,— прокомментировал он.

По обрабатывающим производствам индекс составил 95,5%, по добыче полезных ископаемых, тесно связанных с обрабатывающим производством – 93,9%. Снизился и показатель индекса по виду деятельности обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха – 96,2%.

«Наш динамично развивающийся оборонный комплекс, несмотря на успехи и хорошие показатели, к сожалению, не может компенсировать выпадение объемов отгрузки в данных отраслях. Но тем не менее, ситуация не критическая. Я вижу, что региональное правительство прилагает усилия в данном направлении. Считаю, что при тесном сотрудничестве промышленных предприятий, органов региональной власти, внесении изменений в структуру производства, обновлении оборудования, поиске новых рынков ситуация будет стабильной»,— резюмировал он.

Напомним, в начале марта Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК, Свердловская область) сообщил о частичной остановке одного из производственных цехов из-за экономической обстановки. Трубопрокатный цех №1 было принято решение законсервировать.

Мария Игнатова