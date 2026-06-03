Освобожденный из плена участник СВО арестован в Москве по делу о наркотиках

235-й гарнизонный военный суд Москвы заключил под стражу 24-летнего участника СВО Тихона Толстопятова. Как стало известно “Ъ”, речь идет о незаконном обороте наркотиков. Предполагаемое преступление военнослужащий, который проведет под стражей как минимум два месяца, совершил, находясь в отпуске.

До начала СВО житель Ставропольского края Толстопятов обвинялся в десятке краж и четырех угонах. Минераловодский городской суд приговорил его к трем годам условно с обязательным наблюдением у психиатра.

Прокуратура обжаловала приговор из-за мягкости, но краевой суд отменил его из-за процессуальных нарушений: подсудимого не доставляли в суд, последнее слово ему не предоставляли. Дело отправили на новое рассмотрение, однако Толстопятов подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, где попал в плен.

Молодой человек с татуировкой на лице «Not Guilty» (невиновен) был возвращен в Россию 7 мая 2025 года в рамках обмена «250 на 250». После реабилитации он возобновил контракт, вернулся на передовую, но во время отпуска был задержан. В главном военном следственном управлении СК РФ и военной прокуратуре расследование не комментируют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Арест после обмена»