ХК «Автомобилист» заключил контракт с экс-капитаном «Трактора» Кадейкиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 32-летним нападающим Александром Кадейкиным. Соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Александр Кадейкин

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Александр Кадейкин

Александр Кадейкин родился в Электростали (Московская область). В 2010 году он был выбран на драфте КХЛ подмосковным «Атлантом». В том же году хоккеист дебютировал в МХЛ за команду «Мытищинские Атланты». В феврале 2013 года Кадейкин дебютировал за «Атлант» в КХЛ.

В дальнейшем форвард выступал за СКА, «Локомотив» и «Салават Юлаев», а с 2024 года — за «Трактор». В сезоне 2024/25 нападающий вместе с челябинским клубом дошел до финала Кубка Гагарина, проведя один из самых результативных сезонов в карьере (46 очков в регулярном чемпионате и 12 — в плей-офф).

В минувшем сезоне форвард был капитаном «Трактора» и принял участие во всех матчах команды в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 35 очков.

Всего в КХЛ на счету Александра Кадейкина 768 матчей и 363 (142+221) очка.

Ранее состав «Автомобилиста» пополнил 21-летний белорусский вратарь Лоренс Зинаддин.

Полина Бабинцева