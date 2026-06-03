У структур владельца «Нашей птички» вырос риск банкротства

Несколько компаний ГАП «Ресурс», одного из крупнейших российских производителей мяса птицы, столкнулись с угрозой банкротства. По данным Федресурса, о намерении обратиться в суд уже заявили отдельные контрагенты группы, а общий объем исковых требований к ее птицеводческим активам за год вырос до 4,8 млрд руб.

Речь идет, в частности, о ТК «Ресурс-Юг», «Белгородском бройлере» и «Токаревской птицефабрике». В самой группе уверяют, что текущие споры не повлияют на работу предприятий и будут урегулированы до суда. При этом эксперты отмечают, что уведомление о возможном банкротстве часто используется как способ давления на должника и не всегда приводит к реальному запуску процедуры.

ГАП «Ресурс» работает с 2002 года и выпускает продукцию под брендами «Наша птичка», «Дым Дымыч», «Владимирский стандарт» и «Благояр». По собственным данным компании, в 2025 году она произвела 1,05 млн тонн мяса птицы в живом весе, а выручка группы, по оценке Infoline, достигла 268 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «К "Нашей птичке" прилетели за долгами».