Число погибших в Ливане от атак Израиля превысило 3,5 тысячи

От атак Израиля на города Ливана со 2 марта по 2 июня погибли 3 516 человек. Еще 10 674 человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Ливана, передает ТАСС.

Израиль атакует объекты ливанского движения «Хезболла», спонсируемого Ираном. По данным Минздрава, за сегодня из-за ударов по окрестностям городов Набатия, Сайда и Тир на юге Ливана погибли 48 человек. Ранения получили 97 жителей.

25 мая Биньямин Нетаньяху объявил об усилении ударов по «Хезболле». 1 июня израильский премьер-министр приказал ЦАХАЛу нанести удары по позициям движения в Бейруте. Из-за этого иранская сторона пригрозила выйти из переговоров с США по мирному меморандуму. 1 июня президент США Дональд Трамп созвонился с господином Нетаньяху. По данным Axios, после звонка премьер Израиля отказался от планов бомбить Бейрут.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Израиль держится за Ливан».