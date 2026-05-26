Израиль держится за Ливан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил вечером 25 мая об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», спонсируемой Ираном. Заявление прозвучало на фоне попыток США и Ирана согласовать текст меморандума о прекращении конфликта. Иранская сторона требует, чтобы неприкосновенность Ливана была включена в число договоренностей. Однако Нетаньяху настаивает на праве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) реагировать на атаки «Хезболлы». И США, судя по всему, готовы признавать это право.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ilia Yefimovich / Pool Photo / AP, File / AP Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Обращение Биньямина Нетаньяху по поводу ситуации в Ливане было опубликовано 25 мая в его соцсетях. «Мы находимся в состоянии войны с "Хезболлой",— констатировал глава правительства.— Мы не снимаем ногу с педали. Напротив, я дал указание давить на педаль еще сильнее. Мы будем по ним бить». При этом Нетаньяху признал, что «Хезболле» удается наносить болезненные удары по частям ЦАХАЛа в Ливане новыми управляемыми по оптоволокну беспилотниками, которые сложно нейтрализовать с помощью имеющихся у израильских военных систем радиоэлектронной борьбы. «У нас есть специальная команда, которая этим занимается, мы решим и эту проблему»,— пообещал премьер-министр.

Обращаясь отдельно к жителям районов Израиля, граничащих с Ливаном, Нетаньяху отметил их стойкость и заверил, что ЦАХАЛ принимает все меры для их защиты.

«Сейчас мы обязаны нарастить удары, усилить мощь, мы ударим по ним как следует»,— пообещал премьер.

С 16 апреля между Израилем и Ливаном формально действует режим прекращения огня. Но стороны все равно продолжают обмен ударами. Впрочем, еврейское государство до настоящего момента избегало интенсивных ударов по Бейруту и его окрестностям, чтобы не сорвать американо-иранские переговоры об окончании конфликта. Теперь же, после заявления господина Нетаньяху, жители бейрутского района Дахия, где базируются члены «Хезболлы», начали покидать свои дома, опасаясь возобновления бомбардировок Бейрута.

25 мая ЦАХАЛ нанес удары по более чем 70 объектам инфраструктуры «Хезболлы», использовав около 85 боеприпасов в нескольких районах страны, сообщила армейская пресс-служба. На следующий день удары продолжились, а жители города Набатия на юге Ливана получили от израильского командования рекомендацию срочно эвакуироваться на север.

Заявление Нетаньяху появилось в день, когда Ливан отмечал 26-ю годовщину вывода израильских войск из южного Ливана в 2000 году. По случаю этого дня ливанский президент Жозеф Аун заметил, что вывод частей ЦАХАЛа «вновь становится национальным требованием». «Агрессия не прекратилась, и мы ведем двусторонние переговоры (с Израилем.— “Ъ”) в Вашингтоне, чтобы положить ей конец и вернуть наши земли»,— подчеркнул господин Аун, добавив, что переговорный процесс с Израилем не является капитуляцией или уступкой еврейскому государству, как это трактует верхушка «Хезболлы».

В контактах с США израильская сторона дает понять, что рассчитывает сохранить оперативную свободу в Ливане вопреки иранским требованиям.

Как пояснил изданию The Times of Israel высокопоставленный американский чиновник, США вполне могут дать зеленый свет на продолжение боевых действий в Ливане. «"Хезболла" игнорирует постоянные просьбы прекратить обстрелы Израиля,— указал источник.— От Израиля никогда не будут ожидать пассивного принятия ударов по его войскам и гражданскому населению. Мы не администрация Байдена».

В разговоре с рядом изданий представители израильских силовых структур заявили, что планы по продолжению операций в Ливане преследуют две основные цели: уничтожение запасов боевых дронов и устранение высокопоставленных командиров «Хезболлы», которые, по израильским оценкам, находятся в Бейруте.

Любое распространение израильских атак на Бейрут будет рассматриваться Ираном как подрыв дипломатических усилий по прекращению войны в регионе. Об этом Тегеран предупредил Вашингтон через посредников. В случае подобных атак Исламская Республика обещает выйти из переговорного процесса.

Впрочем, имеются и другие признаки того, что дипломатические усилия по прекращению конфликта между США и Ираном дают сбой. В ночь на 26 мая представитель Центрального командования вооруженных сил США Тим Хокинс сообщил, что американским силам пришлось нанести удары по объектам на юге Ирана в целях «законной самообороны». В числе пораженных объектов были пусковые площадки иранских ракет, а также иранские минные заградители, которые, как утверждается, готовились к установке мин в море. Американская сторона заявила, что удары были направлены на «защиту американских сил от угроз, исходящих от иранцев», однако отказалась считать это нарушением прекращения огня с Ираном.

Нил Кербелов