Сегодня исполняется 102 года дирижеру, народному артисту РСФСР Александру Копылову

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Фото: Государственный академический Большой театр России Александр Копылов

Фото: Государственный академический Большой театр России

Его поздравляет артист балета, хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев:

— Дорогой наш Александр Александрович, с днем рождения! Так хочется равняться на Вас во всем! Вы — образец мастера в своей профессии, с которым работалось на сцене легко и свободно. Человек, наделенный большим талантом и работоспособностью, скромнейший в жизни, никогда не выпячивавший себя на первый план, Вы живете музыкой и сценой. С годами я все больше горжусь тем, что мне довелось работать с таким человеком. Именно Вам я во многом обязан своим успехом на сцене.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»