София в зоне иска

Дочерняя структура ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) инициирует арбитраж против Болгарии, оспаривая введение внешнего управления на ее активах, включая крупнейший НПЗ на Балканах. Компания расценивает действия болгарской стороны как фактическую экспроприацию без компенсации. Юристы полагают, что процесс может занять до пяти—восьми лет, а основной интригой станет признание компетенции арбитража. Только после этого суд перейдет к оценке, были ли действия Болгарии законным регулированием.

Швейцарская структура ЛУКОЙЛа Litasco инициировала арбитражное разбирательство с Болгарией из-за введения внешнего управления на активах компании в стране, сообщила Litasco 25 февраля. Компания считает, что принятые меры нарушают обязательства Болгарии по двустороннему инвестиционному договору и договору об энергетической хартии и равносильны незаконной экспроприации инвестиций без компенсации.

По мнению Litasco, введение внешнего управления и другие действия Болгарии существенно повлияли на инвестиции компании и привели к значительным убыткам. В пример Litasco приводит расторжение концессии на портовый терминал «Росенец». Соответствующий договор «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» заключил в мае 2011 года, концессия была предоставлена на 35 лет. Летом 2023 года парламент Болгарии в ускоренном режиме принял поправки, досрочно расторгающие концессию из-за санкций, введенных против РФ в связи с военными действиями на Украине. Контроль над терминалом перешел к государственному предприятию Болгарии, и ЛУКОЙЛ был вынужден платить за использование актива. В ЛУКОЙЛе на дополнительные вопросы “Ъ” не ответили.

9,5 миллиона тонн в год составляет мощность переработки НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии

Активы ЛУКОЙЛа в Болгарии, включая крупнейший НПЗ на Балканах, перешли под внешнее управление в ноябре 2025 года, на следующий месяц после включения ЛУКОЙЛа и ряда структур компании в SDN List Минфина США. ЛУКОЙЛ в связи с введением в болгарских активах внешнего управления сообщал, что оставляет за собой право на судебную защиту. Нефтекомпания указывала, что за более чем 25 лет работы в Болгарии выступает крупнейшим инвестором и поставщиком топлива, работодателем и налогоплательщиком. Накопленные инвестиции с 1999 года ЛУКОЙЛ оценил более чем в $4,5 млрд.

Руководитель практики коммерческих споров и международного арбитража МЭФ LEGAL Николай Строев говорит, что соглашение о взаимной защите инвестиций между Швейцарией и Болгарией от 1991 года формально применимо к спору, поскольку Litasco зарегистрирована в Женеве. Но Болгария, по его словам, вероятно, будет оспаривать это, ссылаясь на контроль со стороны российских бенефициаров и отсутствие существенной деятельности в Швейцарии.

По оценке юриста, стадия рассмотрения компетенции арбитража может занять от одного до трех лет, а разбирательство по существу с учетом возможных обжалований — до пяти—восьми лет.

Управляющий партнер Savina Legal Ольга Савина считает, что дело будет рассматриваться в международном инвестиционном арбитраже.

Как отмечает Николай Строев, введение внешнего управления без компенсации может трактоваться как экспроприация. Но, продолжает юрист, София будет ссылаться на право государства на регулирование в целях энергетической безопасности и соблюдение санкций. Исход спора, по его словам, во многом будет зависеть от того, удастся ли Litasco подтвердить юрисдикцию и доказать непропорциональный характер принятых мер.

Ольга Савина говорит, что судьба иска зависит от оценки арбитрами факта экспроприации, соблюдения стандарта справедливого и равноправного режима и добросовестности структуры владения. По ее словам, в случае успеха возможна компенсация по рыночной стоимости активов с начислением процентов. Но, добавляет госпожа Савина, политический контекст (Россия, санкции, энергетическая безопасность ЕС) делает прогноз осторожным: даже при сильной юридической позиции арбитры могут быть склонны шире трактовать «регуляторное пространство» государства.

Спор с Болгарией не первый, который инициируют структуры ЛУКОЙЛа из-за судьбы своих активов в Европе. Как сообщало румынское агентство Agerpres, Lukoil Overseas Atash BV подала судебный иск против Румынии, требуя признать форс-мажорные обстоятельства, вынудившие ее уйти из проекта Trident по разработке месторождения природного газа на румынском шельфе Черного моря. В суд Lukoil Overseas Atash обратилась после того, как Минэнерго Румынии 11 февраля рекомендовало ввести строгий надзор за предприятиями, принадлежащими ЛУКОЙЛу. Тогда же нефтекомпания сообщила, что выходит из проекта Trident.

Ольга Семеновых, Анна Занина