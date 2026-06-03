В Новопавловске закупку елки на 1,7 млн рублей признали незаконной

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы установило нарушение в процедуре закупки новогодней елки на сумму 1,7 млн руб. в Новопавловске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в извещении заказчик указал товар «Украшение Собачка» с параметрами, которые отсутствуют в продаже. В частности, было установлено требование к диаметру изделия не менее 1,2 метра. Согласно паспорту от производителя, данная характеристика не подтверждена.

Заказчик обязан был описать объект закупки по закону, указав только реально существующие на рынке свойства. В противном случае, количество участников закупки ограничивается.

Новопавловскому территориальному отделу выдали предписание об отмене протоколов и изменении документации. Должностные лица, допустившие нарушения, привлекут к административной ответственности.

Мария Хоперская