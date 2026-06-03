На Урале владельца грузовика отправили под домашний арест из-за ДТП с 4 погибшими

Нижнесергинский районный суд отправил под домашний арест собственника грузового автомобиля Volvo Евгения Баранкова по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд ограничился более мягкой мерой. Мера пресечения избрана до 1 августа.

По версии следствия, Евгений Баранков, являясь директором ООО «Автомобилист», допустил к эксплуатации технически неисправный грузовик, не прошедший обязательный техосмотр, а также привлек к перевозке щебня водителя Ивана Могильникова, без официального трудоустройства и договора. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

ДТП произошло днем 31 мая на 2-м км дороги «Подъезд к Нижним Сергам». Грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Land Rover столкнулись и съехали в кювет. После съезда машина с пассажирами опрокинулась. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, а также собака. Водитель грузовика Иван Могильников накануне был помещен под домашний арест.

Полина Бабинцева