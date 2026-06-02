На Урале обвиняемого в ДТП с четырьмя погибшими отправили под домашний арест

Нижнесергинский районный суд отправил под домашний арест до 30 июля водителя грузовика Ивана Могильникова, спровоцировавшего ДТП с четырьмя погибшими на 2-м км дороги «Подъезд к Нижним Сергам». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Сведловской области. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

ДТП произошло днем 31 мая. Грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Land Rover столкнулись и съехали в кювет. После съезда машина с пассажирами опрокинулась. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, а также собака.

За рулем грузовика находился Иван Могильников. По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, что повлекло трагические последствия.

Полина Бабинцева