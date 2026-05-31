В аварии с грузовиком и легковушкой под Нижними Сергами погибли четыре человека

Грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Land Rover столкнулись на 2-м км дороги «Подъезд к Нижним Сергам» и съехали в кювет, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по Свердловской области. В ведомстве добавили, что после съезда с проезжей части Land Rover опрокинулся. «В результате ДТП водитель и три пассажира скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,— добавили в Госавтоинспекции. О состоянии водителя Volvo в ведомстве сообщать не стали.

По данным ГИБДД, на месте аварии работают автоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. «Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личности погибших»,— пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что на участке дорога около места ДТП организовали реверсивное движение.

Василий Алексеев