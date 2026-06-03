Нетаньяху сравнил спор с Трампом с семейными разногласиями

Премьер-министр Нетаньяху подтвердил, что президент США Дональд Трамп назвал его «гребаным психом» во время телефонного разговора 1 июня. Он сравнил спор с семейными разногласиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Иногда, как и в лучших семьях, у нас возникают такие тактические разногласия. Мы всегда находим способ их разрешить. Мы можем не соглашаться утром, а к вечеру у нас уже есть общее решение»,— сказал господин Нетаньяху в эфире телеканала CNBC.

Сам Дональд Трамп заявлял, что обругал Биньямина Нетаньяху из-за планов по бомбардировке Бейрута. 25 мая израильский премьер объявил об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», спонсируемой Ираном. По данным Axios, Дональд Трамп опасался, что действия израильского премьера сорвут переговоры США с Ираном. Axios писал, что после телефонного разговора Израиль отказался от планов бомбить Бейрут.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Израиль держится за Ливан».