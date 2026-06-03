Alphabet привлекла рекордные $85 млрд на развитие ИИ

Американская корпорация Alphabet впервые за 20 лет провела размещение новых акций и привлекла $84,75 млрд. В частности, Alphabet получила $10 млрд от инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Привлеченные средства материнская компания Google собирается потратить на развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Financial Times (FT) пишет, это может стать крупнейшим привлечением акционерного капитала в истории.

Ранее Alphabet сообщала о планах привлечь таким образом $80 млрд. Как отмечает FT, тот факт, что в итоге компания получила на $5 млрд больше, свидетельствует о готовности инвесторов финансировать масштабные вложения Alphabet в ИИ-инфраструктуру. По подсчетам газеты, крупнейшие технологические компании собираются в ближайшее время инвестировать в технологии ИИ $725 млрд.

Яна Рождественская