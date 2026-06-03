Корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в России) усилила ограничения на просмотр контента для подростков. Для несовершеннолетних пользователей во всех странах теперь доступен специальный режим «13+», который ограничивает выдачу контента в лентах Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба компании.

13 лет — это минимальный возраст для регистрации в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Изначально функцию «13+» ввели в США, Великобритании, Австралии и Канаде в октябре 2025 года. Теперь она доступна по всему миру.

Режим «13+» можно активировать в настройках. Чтобы его отключить, требуется подтверждение родителей. Режим блокирует выдачу в ленте контента, который алгоритмы считают неприемлемым для подростков. Пользователям будет высвечиваться уведомление: «Этот контент может быть неподходящим для людей младше 18 лет. Вы можете попросить разрешение у родителей, чтобы поменять настройки».

В апреле Еврокомиссия обвинила Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в том, что в соцсетях корпорации могут регистрироваться подростки младше 13 лет, указывая настоящую дату рождения. ЕК пригрозила корпорации штрафом в размере 6% от годовой выручки.