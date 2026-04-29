ЕС обвинил запрещенную Meta в использовании соцсетей детьми до 13 лет

Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) не предотвращает использование своих соцсетей детьми в возрасте до 13 лет, заявила Еврокомиссия. Тем самым американская компания нарушает европейские законы и может быть оштрафована на 6% от годовой выручки. В 2025 году выручка компании составила $201 млрд. Таким образом, штраф может составить около $12 млрд. Собранные Еврокомиссией данные переданы соответствующим агентствам и экспертам для изучения.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, в правилах самой корпорации минимальный возраст для регистрации в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) составляет 13 лет. Однако дети младше этого возраста все равно регистрируются, указывая ненастоящую дату рождения. При этом у платформ нет эффективных инструментов контроля достоверности таких данных, и они «делают очень мало для того, чтобы не допустить детей младше 13 лет к своим сервисам».

Еврокомиссия ссылается на исследования о том, что около 10–12% детей в ЕС в возрасте до 13 лет пользуются соцсетями американской корпорации. В заявлении подчеркивается, что корпорация должна обеспечивать высокий уровень безопасности и защиты личных данных несовершеннолетних в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA).

Алена Миклашевская