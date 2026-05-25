Число субъектов малого бизнеса в России достигло рекордных 7 млн

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России растет, несмотря на санкции и «непростую конъюнктуру», утверждает вице-премьер Александр Новак. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что количество субъектов малого бизнеса к маю достигло 7 млн. Это стало максимумом за все 10 лет ведения реестра.

Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. Александр Новак рассказал, что на 1 мая было зарегистрировано 1,5 млн новых юрлиц и ИП. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Показатели развития МСП продолжают расти..., а число занятых в секторе превысило 19 млн человек»,— сообщил он.

По словам вице-премьера, правительство помогает малому бизнесу решать проблему задержек оплаты со стороны крупного бизнеса. С начала года во внесудебном порядке малому бизнесу выплачено около 60% задолженности, по которой были жалобы, добавил он.

В первом квартале объемы привлеченной малым бизнесом господдержки в рамках Национальной гарантийной системы сократились на 28% к тому же периоду прошлого года. По данным экспертов, сократился и общий охват МСП мерами финансовой помощи всех видов — наибольшее падение показала такая категория, как гранты. В Корпорации МСП это объясняют продолжающимся переходом от предоставления бизнесу прямых выплат к оказанию возвратных мер поддержки.

