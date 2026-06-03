Курская область и еще три региона получат 11 млрд на обновление транспорта

На обновление парка общественного транспорта Курской, Волгоградской, Нижегородской и Саратовской областей в течение трех лет выделят 10,8 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, 5,5 млрд руб. из этой суммы поступят регионам в 2026 году. Как отметили в правительстве, это позволит закупить новую российскую технику и создать необходимую инфраструктуру.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что инвестиции в обновление трамвайных путей в Курске с учетом федеральной поддержки превысят 13,9 млрд руб. Работы ведет ГК «Мовиста»: к весне она модернизировала 24,7 км трамвайных путей (58% от общего объема), поставила 22 новых трамвая (100% плана), смонтировала 52 остановочных комплекса и внедрила цифровую платформу пассажирской мобильности.

О корректировке проекта реконструкции электротранспорта в Курске — в материале «Ъ-Черноземье» «Трамвайная приостановка».

Кабира Гасанова