Дом почти за 600 млн собираются строить в Тамбове рядом с телецентром

Тамбовское ООО «Специализированный застройщик "Сервис"» Елены Ворожейкиной и Семена Богданова заявило проект 10-этажного на улице имени Павла Строганова в Тамбове рядом с телецентром. Планируемая цена строительства — 588,5 млн руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

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Стены дома будут выполнены из кирпича. Общая площадь объекта составит 11,4 тыс. кв. м, жилая — 7,6 тыс. кв. м. В доме предусмотрено 135 квартир (50 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 10 трехкомнатных). Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2028 года.

Участок под застройку площадью 8 тыс. кв. м находится в аренде. Его предоставило министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. На территории планируется по одной детской и спортивной площадке, 105 гостевых машино-мест.

На той же улице, но по адресу 3Б, местное ООО «СЗ "Домстройсервис"» (ДСС) бизнесмена Романа Есикова возводит 10-этажный дом на три подъезда. Инвестиции в строительство — 486,9 млн руб. Генподрядчиком выступает местное ООО «Инвестстройсервис» Александра Ушакова, ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Сервис"» действует с 2006 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий в Тамбове. Генеральный директор с ноября 2022 года — Валерий Пяткин. Компания принадлежит двум физическим лицам — Елене Ворожейкиной и Семену Богданову (по 50%). В 2025 году выручка застройщика составила 201,4 млн руб., что на 1,4% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль при этом снизилась на 17,4%, до 25,8 млн руб.

В прошлом году сразу несколько проектов строительства было заявлено на улице имени Павла Строганова. В феврале группа компаний «Тамбовбизнесстрой» будет строить десятиэтажный дом за 1,85 млрд руб., в августе ООО «СЗ "Свой Дом в Тамбове"» опубликовало проект ЖК «Прибрежный» комфорт-класса за 1,9 млрд руб.

Анна Швечикова