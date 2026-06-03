Хоккейный интернационал

Национальная хоккейная лига (НХЛ), не проводившая Матчи звезд с 2024 года, объявила о датах и структуре следующего такого мероприятия. Оно пройдет в Нью-Йорке 5 и 6 февраля 2027 года и, помимо традиционных конкурсов, будет включать в себя мини-турнир сборных. Российской среди них нет, однако российские хоккеисты смогут принять участие в Матче звезд в составе команды «остального мира». Ее соперниками станут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Правда, серьезного противостояния ждать, конечно, не стоит. Матчи будут играться в формате «три на три» и продолжаться всего по пять минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на UBS Arena

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters Вид на UBS Arena

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

В ночь на среду, 3 июня, Национальная хоккейная лига рассказала подробности о следующем Матче звезд. Он пройдет на UBS Arena — домашней площадке «Нью-Йорк Айлендерс» — 5 и 6 февраля 2027 года. В первый день зрители увидят традиционные для шоу такого рода конкурсы (игроки не старше 25 лет пройдут испытания на скорость, силу броска, точность паса и другие). На второй день запланирован мини-турнир с участием пяти команд. Он привлек большое внимание по вполне понятным причинам.

Отчасти внимание обусловлено тем, что речь идет о турнире национальных команд. Иными словами, НХЛ продолжает разыгрывать международную карту: это мероприятие многие североамериканские ресурсы воспринимают как «разогрев» перед Кубком мира, который состоится в феврале 2028 года в Эдмонтоне, Калгари и Праге. Подобным образом лига «рекламировала» возвращение своих игроков на Олимпиаду. За год до игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо она отказалась от классического Матча звезд в пользу «Турнира четырех наций», довольно компактного — из шести встреч предварительного раунда и финала — соревнования.

Однако куда больше внимания привлекла деталь, которая отличает предстоящее мини-состязание от «Турнира четырех наций».

К сборным Канады, США, Швеции и Финляндии добавится команда «остального мира».

В релизе НХЛ отмечается, что за нее смогут выступать российские хоккеисты, которые после начала специальной военной операции на международных соревнованиях представлены не были.

На чемпионатах мира (как «взрослых», так и для молодежных и юниорских команд), которые проводятся под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), в отношении россиян действует отстранение. Оно сохраняется, несмотря на майское решение Дисциплинарного совета IIHF аннулировать санкции, наложенные советом организации. Статус сборных России будут вновь обсуждать на сентябрьском конгрессе федерации. В сообщении пресс-службы IIHF, посвященном вердикту дисциплинарного органа, уточнялось, что возможность допуска будет рассматриваться отдельно по каждому турниру.

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо сборной России не было уже по решению Международного олимпийского комитета. Он сослался на рекомендации, предписывающие допускать россиян только в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов и таким образом отсекающие их от участия в командных дисциплинах.

Осторожного подхода придерживалась и НХЛ, которая не подчиняется IIHF. Само проведение «Турнира четырех наций» вместо полноценного соревнования сборных было продиктовано «обстановкой крайней неопределенности»: национальные федерации по-разному относились к потенциальному допуску россиян. Сложности сохраняются и по сей день.

Как раз о них на вторничной пресс-конференции говорили представители Ассоциации игроков НХЛ.

«Наши российские хоккеисты хотят играть в турнирах “лучшие против лучших”. И в идеальном мире мы бы очень хотели видеть их снова в соревнованиях»,— отметил ее глава Марти Уолш.

При этом, по словам помощника исполнительного директора структуры Рона Хейнси, отношение игроков из других стран к проблеме меняется, но остается сложным. «Еще несколько месяцев назад многие поднимали руки и говорили: “Это не для меня и нашей страны. Мы не готовы”. За пять месяцев произошли изменения. Уверен, что еще через несколько месяцев все тоже будет немного иначе,— объяснил он, рассуждая о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.— Время до 2028 года еще есть. Так или иначе, мы будем исходить из мнений игроков.»

Заместитель главы НХЛ Билл Дейли заявил, что обсуждающие возможное участие сборной России в Кубке мира «немного забегают вперед».

Он подчеркнул, что решение IIHF «будет иметь значение». Прокомментировал Билл Дейли и решение уже принятое — включить россиян в состав команды «остального мира». «В контексте потенциального возвращения России оно принесет пользу в долгосрочной перспективе»,— сказал функционер.

Оценивая реальное влияние этого робкого шага НХЛ, нельзя забывать и о таком нюансе.

Матч звезд — все-таки событие выставочное, на примере которого вообще очень странно было бы делать какие-то серьезные выводы. А к мини-турниру сборных не получается относиться иначе, чем как к турниру игрушечному. Достаточно изучить его правила. Все матчи будут сыграны в формате 3х3. Встречи предварительного раунда (их будет десять) будут продолжаться по пять минут каждая. Финал — вдвое дольше. Вполне соответствует законам скучноватого жанра Матча звезд.

Роман Левищев