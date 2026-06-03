Федерация падела России расширила сотрудничество с FONBET

Федерация падела России (ФПР) и FONBET подписали новое соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ключевой его деталью является совместная реализация программы «Корт добра», направленной на поддержку подопечных благотворительных фондов. Программа предусматривает создание условий для социальной адаптации и вовлечения участников в регулярные занятия спортом через падел благодаря его доступности.

Подписи под новым документом поставили заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET Валерия Купина и генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

«Нам приятно видеть, насколько активно развивается падел: сегодня это самый быстрорастущий вид спорта. Неслучайно в этом году в программу ПМЭФ включено несколько турниров по паделу, — сказала Валерия Купина. — Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам из федерации, та колоссальная работа, которую они проделывают для популяризации массового спорта и развития профессионального, впечатляет. Третий год партнёрства: кроме поддержки российских профессиональных турниров, мы поддерживаем сборную, активно вовлекаемся в социальные проекты».

«С начала сотрудничества мы вместе реализовали уже более десяти акций «Корт добра», в рамках которых проводили мастер-классы для детишек из благотворительных фондов. Будем и дальше продолжать работу, рассматриваем возможность реализовать новые совместные проекты, в частности, в области социальной сферы», — добавила заместитель директора по маркетингу, PR и социальным проектам FONBET.

Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил, что букмекер «поддерживает и профессиональный спорт, и наши ключевые турниры, и сборную, и благотворительные инициативы, включая «Корт добра» и проекты в рамках ДоброFON». «И сегодня мы делаем следующий шаг — усиливаем этот совместный социальный трек, — продолжил генеральный директор ФПР. — Особенно ценно, что мы делаем это вместе с FONBET и благотворительной программой ДоброFON, потому что у наших партнёров в этой сфере уже есть серьёзный опыт и экспертиза. А значит, мы сможем двигаться быстрее, точнее и масштабнее».

Сотрудничество FONBET и Федерации падела России стартовало в 2024 году. В декабре 2024-го при поддержке букмекерской компании прошёл дебютный чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной.

Помимо этого, благотворительная программа ДоброFON совместно с ФПР несколько раз в год организуют благотворительные тренировки «Корт добра» для подопечных Фонда Константина Хабенского. В 2024 году гостем «Корта добра» стал музыкант Ваня Дмитриенко. В 2025-м к проекту присоединились олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании, амбассадор благотворительной программы ДоброFON Алексей Ягудин, серебряный призер Игр в Ванкувере-2010 лыжник Александр Панжинский и актёр и блогер Васант Балан. В 2026-м – рэпер и амбассадор FONBET L’One (настоящее имя — Леван Горозия), трёхкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Владислав Каменев. По итогам этих благотворительных акций ДоброFON перечислил в Фонд Константина Хабенского общую сумму более 1 миллиона рублей.

Арнольд Кабанов