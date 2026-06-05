Для спасения Никиты Старова не хватает 653 822 руб.

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Никите требуется реабилитация, направленная на увеличение мышечной силы рук, повышение уровня самостоятельной активности. Запланировано нейропсихологическое тестирование, тестирование нарушений речи и голосообразования и коррекция выявленных проблем. С мальчиком будут проводить тренировки для улучшения коммуникации и расширения навыков самообслуживания. Восстановление речевых функций — длительный процесс, но все возможно, особенно при грамотной терапии. Надеемся, мы поможем Никите».

Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 653 822 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Старова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Ольги Васильевны Старовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).