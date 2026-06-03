Продажи новой Lada Azimut запланированы на четвертый квартал

АвтоВАЗ планирует начать продажи нового кроссовера Lada Azimut в четвертом квартале 2026 года. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Lada Azimut

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Соколов отметил, что производство модели начнется в следующем квартале, а до конца года автомобили поступят дилерам. До конца года, по его словам, на рынке может появиться прототип гибридной версии Lada Azimut.

На ПМЭФ-2026 АвтоВАЗ представил обновленные гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также кроссовер Lada Azimut в новом оттенке морской волны под названием «Серенада». Спортивные версии получили названия Iskra Cup и Vesta TCR.