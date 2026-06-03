АвтоВАЗ представил свои модели на ПМЭФ-2026

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представил обновленные гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также кроссовер Lada Azimut в новом оттенке морской волны под названием «Серенада». Спортивные версии получили названия Iskra Cup и Vesta TCR, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В рамках презентации автопроизводитель также продемонстрировал один из первых экземпляров ВАЗ-2101 1970 года выпуска, взятый из музейной коллекции предприятия. Мероприятие прошло в дни проведения форума с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Программа ПМЭФ-2026 включает обсуждение новой модели глобального развития, а также специализированные площадки для малого и среднего бизнеса, креативных индустрий и вопросов лекарственной безопасности. В культурную часть мероприятия вошли фестиваль «Петербургские сезоны» и традиционные спортивные игры.

Андрей Сазонов