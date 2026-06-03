Киркоров рассказал о своей причастности к победе Болгарии на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что добился финансирования для Болгарии, поэтому представитель страны победил на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Киркоров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Филипп Киркоров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Благодаря мне Болгария участвовала в “Евровидении“ и победила. Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе. Это породило очень много домыслов. Чтобы расставить все точки над “i“, я решил рассказать о том, как создавалась победа Болгарии»,— написал Филипп Киркоров.

По словам певца, Болгария шесть лет не участвовала в «Евровидении» из-за нехватки финансирования. В 2025 году Филипп Киркоров встретился с гендиректором Болгарского национального телевидения Эмилом Кошлуковым. Во время беседы господин Кошлуков посетовал, что его страна выпала из конкурсной борьбы, а российский артист в ответ пообещал помочь другу.

В итоге Филипп Киркоров нашел инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии в конкурсе «Евровидение-2026». Болгария и певица DARA сделали все, чтобы возвращение «стало триумфальным и победным», объяснил певец. Господин Киркоров добавил, что исполнил мечту отца Бедроса Киркорова, который хотел, чтобы Болгария выиграла на «Евровидении».

17 мая болгарская исполнительница DARA (Дарина Йотова) выиграла конкурс «Евровидение-2026» с песней «Bangaranga». Она набрала 516 баллов. Второе место завоевал израильтянин Ноам Беттан, третье — Александра Капитанеску из Румынии. Болгария побеждает в конкурсе впервые. Над песней Дарины Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен сотрудничеством с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Аней Лорак и другими.