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Киркоров рассказал о своей причастности к победе Болгарии на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что добился финансирования для Болгарии, поэтому представитель страны победил на музыкальном конкурсе «Евровидение-2026». Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Филипп Киркоров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Благодаря мне Болгария участвовала в “Евровидении“ и победила. Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе. Это породило очень много домыслов. Чтобы расставить все точки над “i“, я решил рассказать о том, как создавалась победа Болгарии»,— написал Филипп Киркоров.

По словам певца, Болгария шесть лет не участвовала в «Евровидении» из-за нехватки финансирования. В 2025 году Филипп Киркоров встретился с гендиректором Болгарского национального телевидения Эмилом Кошлуковым. Во время беседы господин Кошлуков посетовал, что его страна выпала из конкурсной борьбы, а российский артист в ответ пообещал помочь другу.

В итоге Филипп Киркоров нашел инвестора, который согласился профинансировать участие Болгарии в конкурсе «Евровидение-2026». Болгария и певица DARA сделали все, чтобы возвращение «стало триумфальным и победным», объяснил певец. Господин Киркоров добавил, что исполнил мечту отца Бедроса Киркорова, который хотел, чтобы Болгария выиграла на «Евровидении».

17 мая болгарская исполнительница DARA (Дарина Йотова) выиграла конкурс «Евровидение-2026» с песней «Bangaranga». Она набрала 516 баллов. Второе место завоевал израильтянин Ноам Беттан, третье — Александра Капитанеску из Румынии. Болгария побеждает в конкурсе впервые. Над песней Дарины Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен сотрудничеством с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Аней Лорак и другими.

Фотогалерея

Организация поющих наций

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Дара и ее песня «Bangaranga» принесли первую победу на европейском песенном конкурсе Болгарии, которая участвует в «Евровидении» с 2005 года

Дара и ее песня «Bangaranga» принесли первую победу на европейском песенном конкурсе Болгарии, которая участвует в «Евровидении» с 2005 года

Фото: AP / Martin Meissner

От Хорватии на «Евровидении» выступала девичья фолк-поп группа Lelek

От Хорватии на «Евровидении» выступала девичья фолк-поп группа Lelek

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Финскому дуэту Пете Паркконена и Линды Лампениус букмекеры прочили победу, но в итоге артисты получили только 6 место

Финскому дуэту Пете Паркконена и Линды Лампениус букмекеры прочили победу, но в итоге артисты получили только 6 место

Фото: AP / Martin Meissner

Номер хорватских девушек из группы Lelek соединял поп-саунд с демонстративным почтением к этническим корням

Номер хорватских девушек из группы Lelek соединял поп-саунд с демонстративным почтением к этническим корням

Фото: AP / Martin Meissner

Великобританию представлял на конкурсе музыкант и видеоблогер Сэм Баттл

Великобританию представлял на конкурсе музыкант и видеоблогер Сэм Баттл

Фото: AP / Martin Meissner

Австралийская суперзвезда Дельта Гудрем со своим номером «Eclipse» почти дошла до тройки лидеров, заняв четвертое место

Австралийская суперзвезда Дельта Гудрем со своим номером «Eclipse» почти дошла до тройки лидеров, заняв четвертое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Участие Австрии напоминало об имперском прошлом страны: ее представляла группа Cosmo во главе с Бенжамином Гедеоном, венгром по рождению

Участие Австрии напоминало об имперском прошлом страны: ее представляла группа Cosmo во главе с Бенжамином Гедеоном, венгром по рождению

Фото: AP / Martin Meissner

Дарина Йотова обеспечила Болгарии победу с сокрушительным перевесом в более чем полторы сотни голосов

Дарина Йотова обеспечила Болгарии победу с сокрушительным перевесом в более чем полторы сотни голосов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Essyla представительствовала от Бельгии с песней «Dancing On The Ice»

Певица Essyla представительствовала от Бельгии с песней «Dancing On The Ice»

Фото: AP / Martin Meissner

Вероника Фузаро (Швейцария) выступила с минималистичным номером, в «хореографии» которого эффектно поучаствовал светящийся провод микрофона

Вероника Фузаро (Швейцария) выступила с минималистичным номером, в «хореографии» которого эффектно поучаствовал светящийся провод микрофона

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Монро представила Францию номером «Regarde!», сочетавшим поп-музыку и оперную стилистику

Певица Монро представила Францию номером «Regarde!», сочетавшим поп-музыку и оперную стилистику

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Акилас Митилинайос (Греция) числился в прогнозах букмекеров на втором месте, но в итоге занял лишь десятое

Акилас Митилинайос (Греция) числился в прогнозах букмекеров на втором месте, но в итоге занял лишь десятое

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Сербия выдвинула на «Евровидение» песню «Kraj mene», суровый «металлический» номер группы Lavina

Сербия выдвинула на «Евровидение» песню «Kraj mene», суровый «металлический» номер группы Lavina

Фото: AP / Martin Meissner

Номер француженкии Монро не смог пробиться в десятку лидеров и занял 11 место

Номер француженкии Монро не смог пробиться в десятку лидеров и занял 11 место

Фото: AP / Martin Meissner

Певец Йонас Ловв с энергичной песней «Ya Ya Ya» обеспечил Норвегии скромное 14 место

Певец Йонас Ловв с энергичной песней «Ya Ya Ya» обеспечил Норвегии скромное 14 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сэм Баттл и его группа Look Mom No Computer принесли Великобритании откровенно никудышный конкурсный результат – 25 место

Сэм Баттл и его группа Look Mom No Computer принесли Великобритании откровенно никудышный конкурсный результат – 25 место

Фото: AP / Martin Meissner

Wiener Stadthalle перед финалом «Евровидения»

Wiener Stadthalle перед финалом «Евровидения»

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Литву на конкурсе представлял Лайон Сикка с многоязычным номером «Solo quiero mas»

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Фото: AP / Martin Meissner

Выступление австрийской группы Parov Stelar в перерыве между конкурсными номерами

Выступление австрийской группы Parov Stelar в перерыве между конкурсными номерами

Фото: Lisa Leutner / Reuters

56-летний Сэл да Винчи довольно неожиданно заработал Италии пятое место в общих итогах конкурса

56-летний Сэл да Винчи довольно неожиданно заработал Италии пятое место в общих итогах конкурса

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Главный козырь Сэла да Винчи – национальное достояние Италии, неаполитанская песня

Главный козырь Сэла да Винчи – национальное достояние Италии, неаполитанская песня

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Номер «Viva Moldova!» молдавской группы Satoshi добрался до первой десятки и занял восьмое место

Номер «Viva Moldova!» молдавской группы Satoshi добрался до первой десятки и занял восьмое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

От Кипра в «Евровидении»-2026 участвовала певица Антигони

От Кипра в «Евровидении»-2026 участвовала певица Антигони

Фото: AP / Martin Meissner

Вокал и имидж Алисьи (Польша) произвели впечатление, но заняла певица только 12 место

Вокал и имидж Алисьи (Польша) произвели впечатление, но заняла певица только 12 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сценография номера Даниэла Жижки (Чехия) была построена на обилии зеркал и отражений

Сценография номера Даниэла Жижки (Чехия) была построена на обилии зеркал и отражений

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lelek (Хорватия)

Выступление группы Lelek (Хорватия)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lavina (Сербия)

Выступление группы Lavina (Сербия)

Фото: AP / Martin Meissner

Выступление Акиласа Митилинайос (Греция)

Выступление Акиласа Митилинайос (Греция)

Фото: AP / Martin Meissner

Сдержанно оформленный номер певца Эйдана (Мальта) жюри и зрители оценили также сдержанно (18 место)

Сдержанно оформленный номер певца Эйдана (Мальта) жюри и зрители оценили также сдержанно (18 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Представленная Сарой Энгельс Германия на конкурсе не взлетела (23 место)

Представленная Сарой Энгельс Германия на конкурсе не взлетела (23 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

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Дара и ее песня «Bangaranga» принесли первую победу на европейском песенном конкурсе Болгарии, которая участвует в «Евровидении» с 2005 года

Фото: AP / Martin Meissner

От Хорватии на «Евровидении» выступала девичья фолк-поп группа Lelek

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Финскому дуэту Пете Паркконена и Линды Лампениус букмекеры прочили победу, но в итоге артисты получили только 6 место

Фото: AP / Martin Meissner

Номер хорватских девушек из группы Lelek соединял поп-саунд с демонстративным почтением к этническим корням

Фото: AP / Martin Meissner

Великобританию представлял на конкурсе музыкант и видеоблогер Сэм Баттл

Фото: AP / Martin Meissner

Австралийская суперзвезда Дельта Гудрем со своим номером «Eclipse» почти дошла до тройки лидеров, заняв четвертое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Участие Австрии напоминало об имперском прошлом страны: ее представляла группа Cosmo во главе с Бенжамином Гедеоном, венгром по рождению

Фото: AP / Martin Meissner

Дарина Йотова обеспечила Болгарии победу с сокрушительным перевесом в более чем полторы сотни голосов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Essyla представительствовала от Бельгии с песней «Dancing On The Ice»

Фото: AP / Martin Meissner

Вероника Фузаро (Швейцария) выступила с минималистичным номером, в «хореографии» которого эффектно поучаствовал светящийся провод микрофона

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Певица Монро представила Францию номером «Regarde!», сочетавшим поп-музыку и оперную стилистику

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Акилас Митилинайос (Греция) числился в прогнозах букмекеров на втором месте, но в итоге занял лишь десятое

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Сербия выдвинула на «Евровидение» песню «Kraj mene», суровый «металлический» номер группы Lavina

Фото: AP / Martin Meissner

Номер француженкии Монро не смог пробиться в десятку лидеров и занял 11 место

Фото: AP / Martin Meissner

Певец Йонас Ловв с энергичной песней «Ya Ya Ya» обеспечил Норвегии скромное 14 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сэм Баттл и его группа Look Mom No Computer принесли Великобритании откровенно никудышный конкурсный результат – 25 место

Фото: AP / Martin Meissner

Wiener Stadthalle перед финалом «Евровидения»

Фото: AP / Martin Meissner

Литву на конкурсе представлял Лайон Сикка с многоязычным номером «Solo quiero mas»

Фото: AP / Martin Meissner

Выступление австрийской группы Parov Stelar в перерыве между конкурсными номерами

Фото: Lisa Leutner / Reuters

56-летний Сэл да Винчи довольно неожиданно заработал Италии пятое место в общих итогах конкурса

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Главный козырь Сэла да Винчи – национальное достояние Италии, неаполитанская песня

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Номер «Viva Moldova!» молдавской группы Satoshi добрался до первой десятки и занял восьмое место

Фото: Lisa Leutner / Reuters

От Кипра в «Евровидении»-2026 участвовала певица Антигони

Фото: AP / Martin Meissner

Вокал и имидж Алисьи (Польша) произвели впечатление, но заняла певица только 12 место

Фото: AP / Martin Meissner

Сценография номера Даниэла Жижки (Чехия) была построена на обилии зеркал и отражений

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lelek (Хорватия)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Выступление группы Lavina (Сербия)

Фото: AP / Martin Meissner

Выступление Акиласа Митилинайос (Греция)

Фото: AP / Martin Meissner

Сдержанно оформленный номер певца Эйдана (Мальта) жюри и зрители оценили также сдержанно (18 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Представленная Сарой Энгельс Германия на конкурсе не взлетела (23 место)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

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