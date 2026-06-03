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Инклюзивный комплекс для детей от 3 до 12 лет появился в Ростове

В Ростове-на-Дону на территории парка имени Октября в День защиты детей начала работу инклюзивная детская игровая площадка «Крепкая дружба». Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Александр Скрябин.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Комплекс рассчитан на ребят от 3 до 12 лет. На новой площадке дети смогут находить друзей, укреплять здоровье на свежем воздухе, развивать командные, спортивные и игровые навыки.

Доступ к играм бесплатный в любое время года.

Мария Хоперская

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