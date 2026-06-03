Инклюзивный комплекс для детей от 3 до 12 лет появился в Ростове
В Ростове-на-Дону на территории парка имени Октября в День защиты детей начала работу инклюзивная детская игровая площадка «Крепкая дружба». Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Александр Скрябин.
Фото: Правительство Ростовской области
Комплекс рассчитан на ребят от 3 до 12 лет. На новой площадке дети смогут находить друзей, укреплять здоровье на свежем воздухе, развивать командные, спортивные и игровые навыки.
Доступ к играм бесплатный в любое время года.