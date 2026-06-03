Новый модульный причал в Сарапуле примет первые теплоходы 4 июня

В Сарапуле начался монтаж модульного пассажирского причала. Первые туристические теплоходы с гостями из Москвы и Казани пришвартуются к нему 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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«Этот объект — не просто причал. Возобновление судозаходов позволит нам значительно увеличить туристический поток, который, в свою очередь, напрямую отражается на экономике города — малом и среднем бизнесе»,— сказал глава Сарапула Виктор Шестаков.

Плавучий объект доставили по воде с помощью буксира. Сейчас ведутся работы по фиксации элементов причальной инфраструктуры. Причал в длину достигает 54 м и рассчитан на одновременный прием одного судна.

Береговая часть причала крепится на двух закольных устройствах (металлические трубы), а основная — на четырех. Ключевая причала особенность заключается в свободном ходе конструкции — понтон сможет подниматься и опускаться вместе с уровнем воды без последующих повреждений. После завершения работ надзорные органы проверят его готовность к эксплуатации.

«Каждый причал универсален. Но этот — единственный, где закольные устройства смонтированы сбоку, так как на вашем берегу нет опор. Мы доработали конструкцию с учетом предыдущих серий. Все тонкости учтены, причал изготовлен за пять месяцев — это усовершенствованная версия, надежнее предыдущих»,— пояснил старший строитель компании-подрядчика ООО «Пермская судоверфь» Сергей Бочкарев.

Напомним, Сарапул потерял 40 тысяч речных туристов из-за закрытия причала в последний сезон навигации. Доступ к сооружению был ограничен из-за обрушения брусчатки на набережной в мае 2025 года. Тогда в провал упали три туристки, двум из них потребовалась медпомощь. В результате ограничения город перестал принимать теплоходы.

Одной из причин ЧП назывался обвал шпунтовой стенке на фоне сезонного подъем воды в реке Каме из-за увеличенного сброса с Воткинской ГЭС, что привело к подмыву берега. На руках администрации города имелось заключение экспертной организации о готовности причала к навигации.

В феврале 2026 года власти Сарапула заключили контракт на строительство и установку нового модульного причала с ООО «Пермская судоверфь» за 68 млн руб. Летом 2026 года в Сарапул могут начать заходить суда «Метеор 120Р» из Казани. Также компания «Конт» из Санкт-Петербурга планирует реализовать инвестпроект по строительству стационарного причала в Сарапуле к 2027 году.