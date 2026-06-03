В Ростове супругов из Дагестана осудили за финансовую поддержку нацбатальона

Южный окружной военный суд заочно назначил 17 и 18 лет лишения свободы супругам из Дагестана, которые собирали средства на приобретение беспилотников для запрещенного террористического украинского объединения «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен). Об этом сообщил представитель судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2022–2023 годах Дмитрий и Надежда Валуевы учредили иностранные некоммерческие организации, нацеленные на поддержку Украины против России. Вся деятельность сводилась в том числе к протестным акциям против СВО и сбору финансов для украинских военизированных формирований.

Фигуранты создали в интернете тематические каналы, где в 2024 году опубликовали объявление о сборе средств в сумме не менее $12,5 тыс. Вырученные деньги предназначались для закупки дронов для бойцов указанного нацбатальона, после чего были переданы участникам данного объединения.

Приговор был вынесен заочно.

Мария Хоперская