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На снос аварийного здания в Железнодорожном районе выделили 4,2 млн рублей

Администрация Железнодорожного района Ростова-на-Дону объявила поиск подрядчика для сноса аварийного дома на улице 2-я Баррикадная. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Заказчиком выступает районная администрация. Начальная стоимость контракта составляет 4,2 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить демонтаж здания 2в, литер В, а также провести необходимые работы по расчистке территории.

Информация о сроках выполнения работ и победителе аукциона станет известна после завершения процедуры определения подрядчика.

Мария Хоперская

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