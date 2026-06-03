Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе высадили дерево в честь первого Героя спецоперации

В Ставрополе в рамках международной акции «Сад памяти» увековечили память Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщает министерство по национальной политике Дагестана.

Тюльпановое дерево разместили рядом с представительством Дагестана в Ставропольском крае, а также двумя крупнейшими вузами — СГМУ и СГАУ.

Нурмагомед Гаджимагомедов — первый Герой России с начала специальной военной операции. Этого звания он был удостоен в марте 2022 года посмертно.

Мария Хоперская

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд