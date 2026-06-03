Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о старте обратного отсчета до Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. До старта мероприятия осталось 100 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция ВФМ / полпредство УрФО Фото: Дирекция ВФМ / полпредство УрФО

«С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы. Ждем на Среднем Урале!»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что на интерактивных экранах в Екатеринбурге показали ролики о предстоящем событии. Вечером на фасадах зданий в Екатеринбурге включат специальную подсветку в честь старта обратного отсчета.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями. Фестиваль станет одной из крупнейших международных площадок для молодежного взаимодействия. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».

Ранее сообщалось, что тысяча иностранных участников фестиваля после завершения основной программы в Екатеринбурге смогут поехать в путешествие по России, в том числе в Донецкую Народную Республику (ДНР).

Полина Бабинцева