Иностранные участники фестиваля молодежи после Екатеринбурга поедут на Донбасс

Тысяча иностранных участников Международного фестиваля молодежи после завершения основной программы в Екатеринбурге смогут поехать в путешествие по России, в том числе в Донецкую Народную Республику (ДНР), сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Всего программа охватит 36 регионов страны, а также Абхазию.

Организаторы готовят три формата поездок: маршрут по одному региону, межрегиональные экспедиции по нескольким субъектам, а также исследовательский формат «Открываем Россию заново».

Путешествия предусматривают и поездки в регионы Уральского федерального округа — в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. «В Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе молодые иностранцы не просто познакомятся с регионами, а предложат и воплотят собственные решения для их стратегического развития»,— рассказал глава Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. В программу включены направления, связанные с креативными индустриями, наукой и образованием, предпринимательством, спортом, медиа и цифровыми технологиями. Фестиваль станет одной из крупнейших международных площадок для молодежного взаимодействия. Ключевыми темами фестиваля станут сохранение исторической памяти, достижения России и «построение многополярного мира».

Ранее сообщалось, что из-за проведения фестиваля студенты УрФУ будут учиться до 15 октября в гибридном формате.

Илья Вострецов