«Ливерпуль» нашел тренера снизу

Модный тренд на приглашение испанских тренеров подхватил очередной футбольный гранд. Английский «Ливерпуль», который, став победителем национального первенства в 2025 году, провалил следующий сезон, несмотря на колоссальные инвестиции в новичков, назначит на пост наставника вместо только что уволенного голландца Арне Слота Андони Ираолу. Его «Борнмут», гораздо более скромный по возможностям клуб, нежели ливерпульский, финишировал в чемпионате лишь на строчку ниже гиганта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андони Ираола станет очередным испанским тренером, возглавившим топ-клуб Английской премьер-лиги

Фото: Craig Brough / Reuters Андони Ираола станет очередным испанским тренером, возглавившим топ-клуб Английской премьер-лиги

Фото: Craig Brough / Reuters

О том, что в ближайшие дни «Ливерпуль» назначит новым главным тренером Андони Ираолу, подписав с ним двухлетний контракт, сообщили The Athletic, BBC, The Guardian и еще несколько медиаресурсов. Ираола займет пост, который покинул в минувшие выходные Арне Слот. От увольнения голландца не спасли даже приятные воспоминания о позапрошлом, дебютном для него в одном из самых популярных клубов мира, сезоне. В нем он, сменив знаменитого немца Юргена Клоппа, с ходу завоевал золото английского чемпионата. Но сезон завершившийся получился для Слота и его команды по ее меркам катастрофически неудачным. Далека от главного приза она была во всех турнирах, в том числе наиболее престижных. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» сошел в четвертьфинале, почти без борьбы уступив ПСЖ, а в национальном первенстве рухнул на пятую позицию.

Болезненности этим неудачам добавило то обстоятельство, что перед сезоном «Ливерпуль» инвестировал в новичков просто космические суммы.

В рамках летнего трансферного окна 2025 года он потратил на них в общей сложности почти €500 млн. А переходы Флориана Вирца и Александра Исака из «Байера» и «Ньюкасла» обошлись ему более чем в €100 млн каждый.

Остановив свой выбор на Андони Ираоле, «Ливерпуль» подхватил мощный в европейском футболе тренд. Испанские тренеры в последнее время пользуются в нем повышенным спросом и часто получают работу в клубах-грандах. Именно испанцы — Луис Энрике и Микель Артета — руководят командами, встречавшимися 30 мая в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. ПСЖ Энрике в нем взял верх над «Арсеналом» Артеты, выигравшим золото английского чемпионата. В этом турнире он опередил «Манчестер Сити», который также тренировал испанец — Пеп Гвардиола, уже объявивший об уходе с должности. А четвертое место досталось победившей к тому же в Лиге Европы «Астон Вилле» с Унаи Эмери во главе.

В данном случае принадлежность Андони Ираолы к испанской тренерской школе была, видимо, второстепенным фактором. Понятным его приглашение делает карьера молодого (в июне ему исполнится 44 года) специалиста. Она развивалась чрезвычайно бурно.

Еще в начале нынешнего десятилетия Ираола только мечтал об элитном уровне. Он трудился в «Райо Вальекано» во втором испанском дивизионе. Выведя эту команду в дивизион высший и поставив ей симпатичную игру, Ираола привлек внимание представителей Английской премьер-лиги, в итоге очутившись в «Борнмуте». Этот клуб с довольно скромными по стандартам лидеров возможностями имел примерно такой же статус, как и «Райо Вальекано». Он курсировал между дивизионами, а в премьер-лиге до прихода испанца был середняком, которого, кроме выживания в ней, ничего особенно не заботит.

С Андони Ираолой «Борнмут» постоянно прибавлял.

В 2024 году он поднялся в чемпионате на три строчки вверх по сравнению с предыдущим — на двенадцатое место, в 2025-м скакнул на девятое, хотя прежде оно казалось для него совершенно недосягаемым. В прошедшем же сезоне «Борнмут» стал чуть ли не ярчайшим английским футбольным открытием. Отбирая очки у могучих конкурентов, одолев в апреле даже «Арсенал», из-за этого поражения вынужденный на финише отчаянно биться за золото с «Манчестер Сити», клуб Ираолы взлетел аж на шестую строчку в таблице, сразу за той, на которой разместился «Ливерпуль», впервые обеспечив себе путевку в еврокубок — в Лигу Европы. Притом что стоимость заявки ливерпульцев в €1 млрд с небольшим, по версии Transfermarkt, вдвое превосходит борнмутскую.

Алексей Доспехов