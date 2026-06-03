В Москве и Подмосковье спрогнозировали грозы 4-5 июня

Грозы прогнозируют в Москве и Подмосковье 4 и 5 июня, заявили ТАСС в Гидрометцентре. Погода будет облачной с прояснениями.

Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве переменную облачность, преимущественно без осадков. По области местами возможен туман. Температура в Москве составит от +10 до +12 °C, в Подмосковье воздух прогреется до +8...+13 °C.

В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, предупреждение действует до вечера 4 июня. В Москве сегодня прогнозируется до +23...+25 °C (по области +20...+25 °C), переменная облачность. 4 и 5 июня температура в столице ожидается на том же уровне.

В середине мая гроза в Москве побила суточный рекорд осадков 122-летней давности: за сутки в городе выпало 34 мм осадков, или 55% месячной нормы. Гидрометцентр прогнозировал аномально жаркое лето во многих регионах России.