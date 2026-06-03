ВСУ ночью атаковали Мичуринск Тамбовской области: есть разрушения

В ночь на 3 июня ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе и на предприятии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

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По данным главы региона, в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств выбиты окна. Также повреждены хозпостройки промышленного предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем»,— заключил господин Первышов.

В Минобороны сообщили, что ночью над Россией было сбито 354 беспилотника самолетного типа, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областями.

В последний раз тамбовский губернатор сообщал об атаке ВСУ на регион 3 декабря. Тогда из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

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Алина Морозова