ВСУ ночью атаковали Мичуринск Тамбовской области: есть разрушения
В ночь на 3 июня ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе и на предприятии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным главы региона, в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств выбиты окна. Также повреждены хозпостройки промышленного предприятия.
«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем»,— заключил господин Первышов.
В Минобороны сообщили, что ночью над Россией было сбито 354 беспилотника самолетного типа, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областями.
В последний раз тамбовский губернатор сообщал об атаке ВСУ на регион 3 декабря. Тогда из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе.