ПМЭФ-2026: Краснодарский девелопер построит логистический центр в Ленобласти

На полях ПМЭФ-2026 правительство Ленинградской области подписало соглашение с ООО «Девелопмент – Е» о строительстве логистического центра площадью 14,6 тыс. кв. м во Всеволожском районе региона. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мощность обработки объекта составит 300 тонн продукции в сутки

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Мощность обработки объекта составит 300 тонн продукции в сутки

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

Мощность обработки объекта составит 300 тонн продукции в сутки, логистический центр сможет обслуживать 85 грузовых автомобилей в день. На предприятии будет создано 700 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Девелопмент – Е» зарегистрировано в Краснодаре в 2021 году. Учредитель компании – Карташес Кесоян. Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2025 году выручка компании составила 199 млн рублей, чистая прибыль – 48,4 млн. Компания связана с крупным игроком рынка «ПСТ Девелопмент» и уже ведет сооружение одного распределительного центра для сети «Магнит» в Буграх.

Александра Тен